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Ermenistan'dan Avrupa Birliği üyesi olma sürecini başlattı

Ermenistan'dan Avrupa Birliği üyesi olma sürecini başlattı
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Ermenistan Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği üyelik sürecini başlatmaya yönelik yasa tasarısını 63 evet, 7 hayır oyu ile kabul etti. Tasarı, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Ermenistan Ulusal Meclisi, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini başlatmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Meclis'te yapılan oylamada, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılması hakkında" adlı yasa tasarısı 63 lehte, 7 karşı oyla kabul edildi.
Söz konusu yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın onayını müteakip yürürlüğe girecek.

PAŞİNYAN REFERANDUMA İŞARET ETMİŞTİ

Ermenistan Bakanlar Kurulu'nun 9 Ocak tarihli toplantısında, AB üyelik sürecine yönelik yasa tasarısının Meclis'e sunulmasına karar verilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, toplantıda Ermenistan'ın AB'ye katılımının kanun veya hükümet kararı yoluyla değil Ermenistan Anayasası'nda öngörüldüğü şekilde sadece referandum yoluyla mümkün olabileceğini açıklamıştı.
Kaynak: AA / Yavuz Aydın - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

2 sene içinde girerler.

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