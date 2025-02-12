Ermenistan'dan Avrupa Birliği üyesi olma sürecini başlattı

Ermenistan Ulusal Meclisi, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini başlatmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Meclis'te yapılan oylamada, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılması hakkında" adlı yasa tasarısı 63 lehte, 7 karşı oyla kabul edildi.

Söz konusu yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın onayını müteakip yürürlüğe girecek.

PAŞİNYAN REFERANDUMA İŞARET ETMİŞTİ