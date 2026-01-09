Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla gündemde

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyayı kullanma biçimiyle birçok liderden ayrılırken, paylaşımları geniş kitlelerden yoğun ilgi görüyor.

Paşinyan, özellikle ABD merkezli Instagram platformundaki paylaşımlarıyla çok sayıda kullanıcının dikkatini çekiyor.

Instagram'da yaklaşık 670 bin takipçisi olan Paşinyan, artık gelenek haline gelen sabah paylaşımlarıyla takipçileriyle güne başlıyor.

Paşinyan, sabah paylaşımlarında farklı dillerden seçtiği müzikleri dinlerken videonun sonunda kamerasına "kalp" işareti yapıp "sizi seviyorum" mesajı veriyor. Bazen de kalpten sonra küçük dans figürleri sergiliyor.

Günlük yaşamına dair pek çok anı takipçileriyle paylaşan Paşinyan, zaman zaman eğlenmek için gittiği mekanlarda sergilediği bateri veya piyano performanslarını ya da kalabalık gruplarla yaptığı dansları da sosyal medya hesabından yayımlıyor.

Paşinyan'ın en sık yaptığı paylaşımlardan biri de farklı kentlerde bisiklet sürerken çevresini takipçilerine göstermesi. Hem ülkesinin başkenti Erivan'da hem de yurt dışı temasları sırasında bisikletle içerik üreten Paşinyan, bu anları sosyal medya hesaplarından yayımlıyor.

Resmi ziyaretler kapsamında bulunduğu Tiflis, Roma, Paris, Berlin ve Moskova gibi başkentlerde de bisikletle sokağa çıkan Ermenistan Başbakanı, sürüş deneyimini ve yaptığı yorumları sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşıyor.

Paşinyan'ın paylaşımlardaki kombinleri de dikkati çekiyor. Son zamanlarda çalışma ziyaretleri sırasında dahi bazen fötr şapka takan ve kot pantolon giyen Paşinyan'ın gönderileri yüzlerce yorum alıyor.

Son paylaşımında takipçilerine "iyi akşamlar" dileyen Paşinyan, ünlü müzik grubu Pink Floyd'un plağını göstererek kalp işareti yaptı.

Nikol Paşinyan, bunların yanında sayfasında resmi temaslarına ve konuşmalarına da yer veriyor.