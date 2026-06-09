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Ermenistanlı genç Varderesyan, Paşinyan'ın yeniden seçilmesinin barış için önemli olacağını düşünüyor Açıklaması

Ermenistanlı genç Varderesyan, Paşinyan'ın yeniden seçilmesinin barış için önemli olacağını düşünüyor Açıklaması
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Erivan'da yaşayan 18 yaşındaki Hasmik Varderesyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçim galibiyetini bölgede kalıcı barış için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Türkiye'de 14 yıl geçiren ve akıcı Türkçe konuşan Varderesyan, iki ülke arasındaki önyargıların normalleşme süreciyle azalacağını belirtti.

Erivan sakinlerinden 18 yaşındaki Hasmik Varderesyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçim galibiyetine ilişkin, "Bölgemizde barışın kalıcı olabilmesi için bence bu çok önemli bir adım ve zafer." dedi.

Mkhitar Sebastatsi Eğitim Kompleksi'nde eğitim alan Varderesyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda AA muhabirinin sorularını akıcı Türkçesi ile yanıtladı.

Yaklaşık üç yıldır Erivan'da yaşadığını ve 14 yılını Türkiye'de geçirdiğini anlatan Varderesyan, Türkiye'de bulunan Ermeni okullarından birinde eğitim aldığını söyledi.

Çocuk yaşlarından itibaren Türkçeye ve Türkiye'ye merakı olduğunu, eskiden siyasetle ilgilenmese de 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nın başlamasıyla Kafkasya tarihi dahil birçok konuyu araştırmaya başladığını dile getiren Varderesyan, "İlk başlarda daha çok, Ermenistan'daki Ermenilere, Türkiye'deki Ermeni cemaatinden bahsediyordum. Ermeni okullarının olduğundan bahsediyordum çünkü çoğu insan orada (Türkiye) Ermeni okullarının olduğunu bilmiyor." diye konuştu.

Paşinyan'ın seçim zaferi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçim zaferine ilişkin Varderesyan, "Bölgemizde barışın kalıcı olabilmesi için bence bu çok önemli bir adım ve zafer." dedi.

Varderesyan, ne zaman Türkiye'ye gitse ve farklı insanlarla konuşsa iki milletin çok benzediğini düşündüğünü belirterek, iki ülkedeki kültür, gelenekler, yaşam tarzı ve davranışlardaki benzerliklere dikkati çekti.

Buna rağmen toplumlar arasında "uzaklık" da olduğuna işaret eden Varderasyan, "Bu da çoğu zaman ön yargılardan, karşı tarafı tanımamaktan kaynaklanıyor fakat normalleşme süreci başlarsa, sınırlar açılırsa bence bu önyargılar zamanla azalacak." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan milletlerin barışa sahip çıkması gerektiği mesajını veren Varderesyan, "Bölgemizde barışın sağlanması için Paşinyan'ın zaferini önemli bir adım olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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