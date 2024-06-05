Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

HAZİRAN AYINDA 30 DERECELERİ GÖRDÜK

Termometrelerin 30 derecelerin üzerine çıktığı sıcaklıklar uzmanları da tedirgin ederken, temmuz ve ağustos aylarında neler yaşanacağı ise merak konusu.

Prof. Dr. Orhan Şen.

"BEYNİ KAYNATAN BİR SICAKLIK"

Katıldığı canlı yayında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Hava çok sıcak. İstanbul'da güneş altında 37-38 derece, sıcaklık gölgede ölçülür, gölgesi 33 dereci. Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Bu aşırı sıcak sınıfına giriyor. Burada yaşayanların çok dikkat etmesi lazım. Sadece Marmara değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz. Bugün ve yarın buralarda yaşayanlar dikkat etmeli. Cuma-cumartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek bu sıcaklıklar. Güneş altında bunun üzerine 6-7 derece daha koyun. Beyni kaynatan bir sıcaklık" ifadelerini kullandı.

"ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN BU SENE BÜYÜK RİSK YAŞANIYOR"

Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkların yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar da meteorolojik afettir. Orman yangınları açısından da bu sene büyük risk yaşanıyor. Buharlaşma kayıpları da artacak, susuzluk da çekeceğiz. Bu havalarda en fazla bir ağaç gölgesi bulup oturmak lazım.

"BOL SU İÇİLMELİ, ŞAPKASIZ SOKAĞA ÇIKILMAMALI"

Bu sene sıcaklık rekorları kırılacak. İstanbul'da rekor sıcaklık 41.3 civarında. İstanbul 42-43 dereceleri görecektir. Bu seneki aşırı sıcaklar önemli problemleri, sağlık problemlerini yanında getirecek. Ben bunların içinde en önemli problemin orman yangınları olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu sene bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya gelmeyiz. Aşırı sıcaklarda beyaz giysiler ve bol giysiler giyilmeli. Bol su içilmeli. Şapkasız çıkmayalım" diye konuştu.