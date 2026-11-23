İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Eriha'daki arkeolojik bir alanda, Roma İmparatorluğu dönemine ait mezar ve iskeletler gün yüzüne çıkarıldı.

Eriha'nın batısındaki Ayn es-Sultan bölgesinde bulunan Hırbet es-Seniye'de, Filistinli ve İtalyan araştırmacılardan oluşan bir ekip kazı ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kazılarda şimdiye kadar en az üç mezar ortaya çıkarıldı. Toplam mezar sayısı henüz bilinmezken, ilk bulgular bölgede bütün bir mezarlığın bulunduğuna işaret ediyor.

AA ekibi, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mezarları, iskeletleri ve alanda devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını görüntüledi.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Ayn es-Sultan Mülteci Kampı'nın batısında yürütülen zemin düzeltme çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilen mezarların Roma-Bizans dönemine ait olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tel es-Sultan arkeolojik alanında çalışan İtalya'daki Roma Üniversitesinden bir ekiple işbirliği içinde belgeleme ve kurtarma kazısı çalışmaları yapıldığı belirtildi.

"Roma dönemine ait nadir buluntular"

Eriha Tarihi Eserler Müdürü İsa Zağb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırbet es-Seniye'nin bölgedeki en büyük ve en önemli arkeolojik alanlardan biri olduğunu ifade ederek, yeni keşfin Roma dönemine ait mezarlar içeren bir mezarlık mimarisini yansıttığını söyledi.

Zağb, bu mezarların Eriha'daki ender buluntular arasında yer aldığını ve şehrin arkeolojik envanterine önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

Kazılarda şu ana kadar inşa malzemeleri ve korunma durumları birbirinden farklı 3 lahit bulunduğunu aktaran Zağb, bunun da araştırmacılara o dönemdeki farklı defin uygulamalarını inceleme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Zağb, "Mezarlardan biri taştan yapılmış ve üzerinde Roma dönemine ait olduğunu gösteren semboller bulunuyor. İçerisinde ise bütünlüğünü korumuş bir insan iskeleti tespit edildi." diyerek, mezarların birbirinden farklı özellikler taşıdığına dikkati çekti.

"Taştan yapılmış bir başka lahit daha var, ancak kısmen kırılmış. Bir de ahşap lahit var, Eriha'daki hava koşulları nedeniyle ondan geriye pek fazla bir şey kalmamış." şeklinde konuşan Zağb, buluntuların korunması amacıyla Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığının depolarına taşındığını aktardı.

Zağb, kazı bölgesinde yeni bir defin alanı daha keşfettiklerini ifade ederek, "küpler aracılığıyla defin yapıldığı" bilgisini vererek, şunları dile getirdi:

"Bu yüzden, bu mezar her ne kadar küçük desek de içinde pek çok farklı defin türünü barındırıyor. Toplu gömüler ve çeşitli lahit türleri mevcut. Bu mezar bize 2 bin yıl önce, Roma döneminde Filistinli insanların nasıl yaşadığına, ölümle nasıl başa çıktığına ve hayata nasıl yaklaştığına dair bir bakış açısı sunuyor. Kemikler aracılığıyla beslenme düzeninin nasıl olduğunu, sağlık durumunu keşfedebiliyoruz; ayrıca defin şekliyle de sosyal statüsünü ortaya çıkarabiliyoruz."

Tam teşekküllü bir mezarlık ihtimali

İlk tahminlere göre keşfin yalnızca 3 mezarla sınırlı olmadığını kaydeden Zağb, "İlk izlenimimiz, tam teşekküllü bir mezarlıkla karşı karşıya olduğumuz yönünde. Ancak mezar sayısını şu an için tam olarak belirlememiz mümkün değil." dedi.

Zağb, kazı alanında başka mezarların da bulunabileceği noktalara rastlandığına işaret ederek, kazıların devam ettiğini, toprak katmanları derine indikçe yeni buluntuların, kemiklerin ve mezarların ortaya çıkmaya devam edeceğini, dolayısıyla alanın gerçek sınırlarını ve bileşenlerini belirlemek için çalışmaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Antik Eriha yaşamına dair ipuçları

Bu keşfin önemi, sadece eski bir tarihi döneme ait mezarların ve iskeletlerin bulunmasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Roma dönemi Eriha sakinlerinin yaşam tarzları, gelenekleri ve ölü gömme adetleri hakkında kritik bilgiler sunma potansiyeli taşıyor.

Zağb, mezarların, kemiklerin ve tabutların incelenmesinin o dönemdeki cenaze ritüellerinin doğasını ve insanların ölüm ile defin olgusuna yaklaşımını anlamalarına yardımcı olacağını belirtti.

Hırbet es-Seniye'deki bu keşfin Eriha'nın arkeolojik manzarasına yeni veriler ekleyeceğine dikkati çeken Zağb, kentin tarihi ve sakinleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabilecek kazı, belgeleme ve inceleme çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu keşif, Eriha şehri ve Filistin tarihi için çok önemli. Zira bize bu dönemi, yani Roma dönemini anlatıyor. Eriha'da ve Filistin'de Roma dönemine ait pek çok eser olduğunu biliyoruz, bu keşif de Filistin'deki Roma dönemini aydınlatmak adına önemli bir katkı."

Tarih öncesi dönemlere uzanan köklü geçmişiyle dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Eriha, Tel es-Sultan, Hişam bin Abdülmelik Sarayı, Tel Ebu el-Alayık ve Duk Kalesi gibi birçok önemli tarihi ve arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA