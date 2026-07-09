Tekirdağ'da Velimeşe köprülü kavşak projesi toplantısı yapıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi'nde bulunan ve yaya ile araç trafiğine kapatılan TCDD hemzemin geçidinin köprülü kavşakla geçilmesine yönelik proje için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kente gerçekleştirdiği ziyarette, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçidin köprülü kavşakla geçilmesine ilişkin projenin yapımını Karayolları Genel Müdürlüğünün üstlenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda projenin hayata geçirilmesine yönelik Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok ile Ulaşım Dairesi Başkan Vekili Mustafa Nazlıgül katıldı.

Toplantıda, hemzemin geçidin yerine yapılması planlanan köprülü kavşak projesine ilişkin süreç ve izlenecek yol haritası ele alındı.