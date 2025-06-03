'Babası kayıp, annesi öldü' yazılı notla terk edilmiş 10 günlük bebek bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi'nde yer alan Hz. Osman Camisi'ne akşam namazını kılmaya giden kişi, ağlama sesi duyunca durumu imam Atıf Güraslan'a anlattı.

TERK EDİLMİŞ 10 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

Çevrede araştırma yapan Güraslan, caminin yanındaki evin önünde asma ağacının altındaki masanın üzerinde kundağa sarılı erkek bebek buldu.

ÜZERİNDEN ÇIKAN NOT DİKKAT ÇEKTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 10 günlük olduğu anlaşılan ve üzerindeki "İsmi Muhammed. Babası kayıp, annesi öldü. Ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var" yazılı notla bulunan bebek, sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEVLET KORUMASI ALTINDA ALINDI

Burada sağlık taramasından geçirilen bebek, tedavisinin ardından devlet koruması altında alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Polis, ekipleri de bebeği bırakan kadının bulunması için çalışma başlattı.