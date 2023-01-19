Erdoğan seçim takvimini ne zaman açıklayacak? Bakan Bozdağ canlı yayında merak edilen soruya cevap verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de yayınlanan "Mine Sarı ile Müzakere Özel" programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, 2023 seçimi üzerinden yürütülen tartışmalara değindi.

"SEÇİMİN YAPILDIĞI TARİHE GÖRE BU HESAPLANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili konuşan Bozdağ "Seçimlerle ilgili önemli düzenlemeler hem anayasamızda var hem de seçim kanunlarımızda yer alıyor. Anayasada, 'seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz' der. Bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kast ettiğini söylüyor. Burada kasıt, seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır. Seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır. Seçim kanunlarında yapılan önceden de değişiklikler var. 12 Haziran 2011 seçimleri yapıldı, YSK gündemine geldi, oradan bir karar çıktı. Çok net şekilde ifade ediliyor. Muhalefet şerhi yazan üyeler de diyor ki, '12 Haziran'da yapılacak seçim için uygulanmaz çünkü seçim süreci takvimi esas alınır' diyorlar." dedi.

"SEÇİM KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER AYNEN UYGULANACAK"

YSK'nın kararını hatırlatan Bozdağ "Burada YSK'nın kararı var, 'seçimin başladığı tarihe göre yapılır' diye. Her değişiklikten sonra bu konu tekrar gündeme geliyor. Seçim kanunlarında 'yapılan değişiklikler, 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz' diyor. Biz bu 1 yıllık hesabı seçim tarihine göre mi, seçim başlangıcına göre mi yapacağız? Bunun seçim tarihine belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir, aksi de düşünülemez. 1 yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Nisan'da yürürlüğe girdi ve Mayıs'ta 1 yılı geçen bir süre olduğu için seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, aynen uygulanacaktır." diye konuştu.

"ŞAİBE DÜŞÜRMEK İÇİN BAŞLATILAN BİR TARTIŞMA"

Bu tartışmayı yapanları eleştiren Bozdağ "Bu hesaba yapanlara bir de şunu söylemek lazım, ne menfaatleri var. Sizin dediğiniz gibi olduğunda Mayıs'ın hangi tarihi olursa olsun bir yıl doluyor. Barajı da 7'ye indirdik, bunların dediği olursa, barajla ilgili kısım da uygulanmayacak. Barajı indiren uygulamanın, olmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sadece buralara biraz şaibe düşürmek için başlatılan bir tartışma bu. 2011 yılında YSK'nın verdiği 140 numaralı kararı, hepsi çok iyi biliyor. Bir tartışmanın olmadığını çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

"ANAYASAL İFADE SEÇİMİN YENİLENMESİ"

Seçimin erken seçim olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bozdağ "Anayasa bu konuda doğru kavramı kullanıyor. 'Seçimin yenilenmesi' diyor. Zaten seçim kararı alındığında anayasal ifade seçimin yenilenmesidir. Doğru ifade budur. Ancak seçimin yapılması gereken tarihten öne çekilmesi yenileme gerçeğini ortadan kaldırmaz, biraz da takvimin öne alınmasıdır. Burada bir erken seçim yok. Seçim için konuşulan ay Mayıs. Buna erken seçim demek, erken seçimle ilgili kavramları doğru kullanmamak olur. Seçime yıllar varken seçim kararı alındı." dedi.

"8 MART'TA OLABİLİR, 10 MART'TA OLABİLİR"

Seçim takvimine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Bozdağ "8 Mart'ta olabilir, 10 Mart'ta olabilir, 60'ıncı günü takip eden Pazar günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayı içinde bir karar alacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

SİYASETTE '6 NİSAN' TARTIŞMASI

6 Nisan tartışmalarına değinen Bozdağ "Anayasa, seçimlerin yenilenmesi kararını iki organa veriyor. Yasama, üye tam sayısının 563'üyle bu kararı alabilir, ikincisi de Cumhurbaşkanı'na. Anayasa'nın verdiği yetkiyle seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. TBMM'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın seçim yenileme kararı uygundur. 6 Nisan'dan sonraki seçime, destek vermeyiz, diyorlar. Onlar destek vermese de bu kararın alınmasında bir engel yok. Cumhurbaşkanının yetkisi var. O karar verdiği takdirde TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrar yapılır. Seçim takvimi, Cumhurbaşkanı seçimi kanuna göre başlayacak. Yenilenme kararı alındığında, Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılır." diye konuştu.

"2028'DE ADAY OLMA İMKANI DOĞAR"

Erdoğan'ın adaylığı ilgili soruya cevap veren Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde anayasal-yasal hiçbir engel yoktur. Siz 2028'i düşünün. 2028'de yeniden aday olmasını imkan veren parlamento çoğunluğu sağlandığı taktirde yeniden aday olma imkanı da doğar." dedi.