Naci Görür, Erdoğan'ın 'Profesör müsveddesi' sözlerine ilişkin konuştu: Beni kastettiğini sanmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "profesör müsveddesi" ifadesiyle Jeolog Naci Görür'ü hedef aldığı iddialarına yanıt geldi. Patates soğan hesabı yapmadığını belirten Görür, "Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerini yıllar önceden öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim 'Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım.' Yine de aynısını söylüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada isim vermeden bir profesöre sert sözlerle yüklendi.

"MÜSVEDDE BU"

Erdoğan, "'Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanı yapmakla bu iş çözülmez; soğan, patates kaç lira sen onu söyle' diyor. Bunu söyleyen adam profesör. Barajın yok, havalimanın yok, Togg'un yok. Bu adam Prof. Müsvedde bu. Senin profesörlüğünden ne gelir? Bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Prof. Dr. Naci Görür'e yönelik olduğu öne sürüldü.

NACİ GÖRÜR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konu hakkında Naci Görür de bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Görür, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para' söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğinğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim 'Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım' benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle" dedi.

NACİ GÖRÜR DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Görür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte "Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği" demişti.