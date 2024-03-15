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Erdoğan: Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağrımıza basıyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesi samimiyetle kucakladıklarını belirtti. Erdoğan, eski Türkiye'de çoğunluğun ötekileştirildiğini ve mağduriyetler yaşandığını ifade etti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de; "Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Kendini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari İstiklal Caddesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Kendini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbe girişimine, hendek teröründen 15 Temmuz ihanetine kadar nice badireyi aşarak bugünlere geldik. Demokrasi mücadelemizi akim bırakmak için her yolu denediler.

Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. CHP ve ortakları bunu sokaklarımızı karıştırarak, vesayetçileri kışkırtarak, yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutarak yaptılar.

Hakkarili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum: Toplum Yararına Programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz. Bu müjdemizin şimdiden Hakkarimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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