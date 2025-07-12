Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik
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Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından yaptığı açıklamada TBMM'de komisyon kurulacağını belirterek, "Sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak ve DEM Heyeti ile de bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz üçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı açılış konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de bir komisyon kuracağını söyledi.

"NE YAPIYORSAK TÜRKİYE İÇİN YAPIYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu ezdirmeyeceklerini belirterek, "Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz." dedi.

"86 MİLYON HER BİR VATANDAŞIMIZ KAZANMIŞTIR"

Türkiye'nin 47 yıllık terör belasından kurtulması nedeniyle herkesin bayram yapması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ, MHP VE DEM; ÜÇLÜ OLARAK BU YOLU YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

TBMM'de komisyon kurulacağını ifade eden Erdoğan, TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak ve DEM Heyeti ile de bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. DEM Heyeti Meclis başkanımızla dün görüştü. Mümkün olan en geniş katılımla Meclisimizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyorum. Daha güzel şeyler olacak. Dün atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi, Suriye'deki Kürt kardeşimizin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz üçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşacağız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Göreceksiniz çok farklı bir Türkiye'ye en yakın zamanda kavuşacağız. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın çıkış yolu arayan kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız. Kimse tedirgin olmasın." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir

Bahçeli ile ilgili eleştirilere yanıt Erdoğan'dan geldi
Haberler.com
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Yorumlar (48)

Haber Yorumlarıobalkaya20:

ulen hani CHP demleniyordu masanın altında dem vardı Allah sizi ıslah bize yardım etsin

Yorum Beğen359
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Haber YorumlarıMurat Kara:

zamanında chp demleniyor deniyordu milletin aklıyla dalga geçiliyor

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Seçim uğruna İsrail bile kardeş bellersiniz siz

Yorum Beğen291
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Haber YorumlarıSer_hat:

Eee zaten kardeş

yanıt25
yanıt8
Haber YorumlarıAli yigit:

Senin ve zihniyetinin ola bilir bizim kardesimiz deyil

yanıt0
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

kimler kimlerle beraber Reis

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Haber Yorumlarımutluw can:

kimler kimlerle beraber.

Yorum Beğen225
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