Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı Güncel Haberler Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktıBALIKESİR Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler Mevkii'nde Deniz'in çekilmesi sebebi ile 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı BALIKESİR Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler Mevkii'nde Deniz'in çekilmesi sebebi ile 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi. Erdek'te son günlerde denizin çekilmesi üzerine 3 bin 500 yıllık antik Kyzikos'a ait olduğu söylenilen Liman ortaya çıktı. Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye neden odu. Bazı kıyılarda deniz çekilmesi 15-20 metreyi buldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Balıkesir Erdek Güncel Haberler

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