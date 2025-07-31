Erdal Küçük'ün Cenazesi Giresun'da Defnedildi

Erdal Küçük'ün Cenazesi Giresun'da Defnedildi
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, Giresun'un Eynesil ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi.

Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdal Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile vatandaşlar katıldı.

Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gazeteci Cem Küçük ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel
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