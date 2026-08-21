Bebek cesedi gömüldüğü ihbar edilen yere kedi gömüldüğü ortaya çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ilçesinde mezarlığa bir bebek cesedi gömüldüğü ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, gömülenin bebek değil, ölmüş bir kedi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün ilçeye bağlı Akpınar köyünde meydana geldi. Köy mezarlığında şüpheli bir işlem yapıldığını ve alana bebek cesedi gömüldüğünü duyan vatandaşlar, kısa sürede paniğe kapılarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheli bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda, toprağa gömülü haldeki cismin bir bebek cesedi olmadığı, telef olmuş bir kedi olduğu tespit edildi. Ölmüş hayvanın bir vatandaş tarafından mezarlığa defnedildiği belirlenirken, gerçeğin ortaya çıkmasıyla köy halkı derin bir nefes aldı.

"Biz de çok şaşırdık"

Kısa süreli paniğin ardından yaşananları anlatan köy sakinlerinden Emre Hatır, duydukları karşısında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bebek gömüldü diye duyduk. Sonra ekipler gelip inceleme yapmış. Ölmüş kediyi mezarlığa gömmüşler. Biz de çok şaşırdık." Jandarma ekipleri, tutanak ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından normale dönen köyden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı