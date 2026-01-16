Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ve akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdağ, Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ ve Gazetecilik Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Yazıcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Dekan Akdağ, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını tercih eden Akdağ, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Akdağ, emek verenleri tebrik etti.

Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" karelerini tercih eden Kösedağ, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", Günlük Hayat"ta Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Doç. Dr. Fikret Yazıcı ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" adlı fotoğraflarından yana oyunu kullanan Yazıcı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.