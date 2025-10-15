Erciyes Üniversitesi'nde Uzay ve Astronomi Semineri Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünce "Kozmik Türler Atlası: Evren Bahçesi" konulu seminer düzenlendi.

Bölümün konferans salonunda düzenlenen seminerin açılışında konuşan ERÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, bölüm olarak zaman zaman bu tür seminerler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Küçük, akademisyenlerin yanı sıra kurum dışından uzay ve astronomi alanında çalışanları seminerlerde ağırlayacaklarını kaydetti.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanrıver ise seminerde evrende hangi gök cisimleri, materyaller olduğuna dair bilgiler paylaşacaklarını dile getirdi.

Uzaya fırlatılan James Webb Teleskobu ile uzaya dair ufkun genişlediğini ifade eden Tanrıver, "Doğal olarak daha öncesinde bir yere kadar biliyorduk ama bu teleskopla daha ileri seviyelerde bilime ya da öngörüye sahip oluyoruz. Çünkü evreni çözmek başlı başına bir iş. Henüz evreni çözemedik ve anlayamadık. Ancak gelişmiş teknoloji ve dedektörlerle bunu yapabiliriz. Gün geçtikçe bu teknolojimiz, teleskoplarımız, veri setlerimiz artıyor. Önemli olan bunun devamlılığını sağlamak. Devamını sağladığımız takdirde biz ileriye daha iyi veriler, analizler, sonuçlar verebiliriz." diye konuştu.

Seminerde "Zooniverse" organizasyonunu da öğrencilere tanıtacaklarını aktaran Tanrıver, "Bu organizasyonla gönüllülük rızasıyla bilim nasıl yapılır onu öğrenecelark. Çünkü dünya genelinde çok fazla veri seti var. Bu veri setini inceleyecek ve sınıflandıracak gönüllü insanlara ihtiyacımız var. Küçük bir organizasyon gözükebilir ama devasa veri var." dedi.