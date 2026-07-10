Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet sevinci
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 134 öğrenci diploma aldı. Rektör ve dekan, mezunlara meslek hayatlarında başarı ve ahlak dolu çalışmalar diledi.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin üniversitelerine olan aidiyet duygularını meslek hayatlarında da sürdürmelerini temenni ederek, mezunlardan ülkeye hizmet aşkıyla çalışmalarını beklediklerini kaydetti.
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan da mimar ve şehir bölge plancılarının yalnızca yapıların değil, ortak yaşam kültürünün de tasarımcıları olduğunu vurgulayarak, öğrencilere akıl, vicdan ve meslek ahlakından ayrılmamaları tavsiyesinde bulundu.
Törende, 134 öğrenci mezun oldu.
Dönem birincisi Büşra Mete'nin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve öğrencilere diplomalarının takdim edilmesiyle tören sona erdi.
Törene, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.