Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet sevinci

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin üniversitelerine olan aidiyet duygularını meslek hayatlarında da sürdürmelerini temenni ederek, mezunlardan ülkeye hizmet aşkıyla çalışmalarını beklediklerini kaydetti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan da mimar ve şehir bölge plancılarının yalnızca yapıların değil, ortak yaşam kültürünün de tasarımcıları olduğunu vurgulayarak, öğrencilere akıl, vicdan ve meslek ahlakından ayrılmamaları tavsiyesinde bulundu.

Törende, 134 öğrenci mezun oldu.

Dönem birincisi Büşra Mete'nin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve öğrencilere diplomalarının takdim edilmesiyle tören sona erdi.

Törene, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.