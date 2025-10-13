Haberler

Erciyes Üniversitesi Mezun Buluşması Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde 'Sizleri Özledik' temasıyla gerçekleştirilen Mezun Buluşması etkinliği, nostaljik anılar ve müzikle renklendi. Mezunlar, üniversitelerinin tarihine dair anlarını paylaştı ve hatıra sertifikası aldı.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Sizleri Özledik" temasıyla "Mezun Buluşması" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, ilk olarak Nihal Şengün solistliğinde ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu konser verdi.

Konserin ardından etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve ERÜ 1990 yılı işletme bölümü mezunu Şaban Çopuroğlu, öğrencilik yıllarındaki anılarından bahsetti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da mezunları yeniden ERÜ çatısı altında görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

ERÜ'nün kuruluşundan bugüne kadar destek veren hayırseverlere de teşekkür eden Altun, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi, her birinizin hikayesinde var ve sizler de bu üniversitenin kalbinde varsınız. Bu kampüsün yollarından yıllar önce yürüyüp giden sizler, bugün yeniden döndünüz. Biz biliyoruz ki insan bazen ne kadar uzağa giderse gitsin, yuvasının yolunu asla unutmaz. Sizler bu yuvanın ilk öğrencileri, umutları ve başarı hikayelerisiniz."

Mezunlar adına konuşma yapan ERÜ Mühendislik Fakültesi 1982 mezunu Mehmet Tayfur Doğan da ERÜ'nün büyük ve başarılı bir aile olduğunu belirterek, ERÜ mezunlarının çok önemli işlere imza atan bireyler olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından mezuniyetinin 40, 35, 30, 20 ve 10. yılını dolduran mezunlara hatıra sertifikası verildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise ERÜ Merkez Yemekhanesi'nde mezunlara özel öğle yemeği ikramında bulunuldu.

