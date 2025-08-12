Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği Düzenlendi

Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği Düzenlendi
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te, Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurunu izledi. Katılımcılar, ışık kirliliğinin olmadığı 2.650 metrede gökyüzünü teleskoplarla gözlemleme fırsatı buldu.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ, Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzü tutkunları Erciyes'te bir araya geldi.

Işık kirliliğinin bulunmadığı, 2 bin 650 metrede gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar gök taşı veya meteor yağmurlarını izledi.

Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda bir kez gerçekleşen bu muhteşem olaya şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dünya markası haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ni sadece kışın değil, yazın da aktivitelerle canlı tutmaya çalıştıklarını belirten Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin zirvesi Erciyes'imizde, ışık kirliliğinden uzak ve Türkiye'de bu gözlemin yapılabileceği sayılı yerlerden biriyiz. Son 4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Şu anda muhteşem bir hava, muhteşem bir ortam var. Gökyüzü özellikle bu gözlemi yapmak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda hala misafirlerimiz gondollarla yukarıya gelmeye devam ediyor."

Etkinliğe katılanlardan Semra Karakaya ise meteor yağmurunu heyecanla izlediklerini söyledi.

Meteorlar hakkında birçok yeni bilgi edindiğini belirten Karakaya, "6 tane görebildim. Özellikle ilk düşen büyüktü ve çok güzeldi." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
500
