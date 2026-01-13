Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak kış sporlarının tadını çıkarıyor.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı.
Kayseri'de dün başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı. Bölgede yağış sürerken, yerli ve yabancı turistler kayak yaparak, pistlerde karın keyfini çıkardı.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel