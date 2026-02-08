Kayseri-Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, bu hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 41 farklı kayak pisti ile önemli bir ilgi gördü.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel