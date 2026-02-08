Haberler

Kayseri-Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, bu hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 41 farklı kayak pisti ile önemli bir ilgi gördü.

Kayak sezonun açılmasının ardından 8 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

