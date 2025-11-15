Haberler

Erciyes Dağı'nda Kar Kalınlığı 15 Santimetreyi Buldu

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan sağanak yağmur sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde bu rakam 50 santimetreye kadar çıkıyor.

ERCİYES DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kayseri'de dün kent merkezinde etkili olan sağanak, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

