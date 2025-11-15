Erciyes Dağı'nda Kar Kalınlığı 15 Santimetreyi Buldu

ERCİYES DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kayseri'de dün kent merkezinde etkili olan sağanak, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.