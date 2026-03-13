Haberler

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ta 6 Fransız askerin yaralandığını doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın Erbil kentinde bir insansız hava aracı saldırısı sonucu 6 Fransız askerinin yaralandığını açıkladı. Askerlerin terörle mücadele amacıyla bölgede bulunduğu belirtildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın Erbil kentinde 6 Fransız askerin yaralandığını bildirdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.

Söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor