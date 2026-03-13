Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ta 6 Fransız askerin yaralandığını doğruladı
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın Erbil kentinde bir insansız hava aracı saldırısı sonucu 6 Fransız askerinin yaralandığını açıkladı. Askerlerin terörle mücadele amacıyla bölgede bulunduğu belirtildi.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın Erbil kentinde 6 Fransız askerin yaralandığını bildirdi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.
Söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Esra Taşkın