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Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun LGBT çıkışına tepki: İşte bu yüzden Cumhur İttifakı'nda yer aldık

Güncel Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki LGBT ile ilgili söylemlerini eleştirerek, "Ülkemizin ve milletimizin böyle zihniyete sahip yedili masaya teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldık. İnşallah aziz milletimiz yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.

Erbakan, açılış sonrası Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kanlıca Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Burada konuşan Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programda LGBT ile ilgili soruya verdiği cevabı eleştirdi.

Erbakan, Bizzat cumhurbaşkanı adaylarına röportajda soruluyor, deniliyor ki; 'Efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi' Cumhurbaşkanı adaylarının cevabı 'Ne münasebet efendim, neden versin öyle bir şey olmaz' diyor. Şimdi bu zihniyete, bu zihniyette olan masaya, bir bloğa Türkiye'yi nasıl teslim edebilirim. Sadece onlar mı, hayır, CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi, belediye bünyesinde LGBT merkezi açıyor. Bu LGBT merakı nereden geliyor? 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim' diyor.

İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesini zaten size söylesem yeter. 'Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız' diyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, ülkemizin ve milletimizin böyle zihniyete sahip yedili masaya teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldık. İnşallah aziz milletimiz yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir" dedi.

Seçim Sonuçları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Erbakan Refah Partisi LGBT Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Hsn:

aile birliğini paramparça edebilecek bu tür ahlaksız oluşumlara asla izin verilmemeli,bunlara yol verecek olanlarında asla yanında olmayacağız,sizler ailenize lgbt tavsiyesi verebilirsiniz,biz hep karşınızda olacağız

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Halil yılmaz:

Hakikaten yaa nedir bu CHP’liler deki LGBT merakı anlamış değilim. LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi diye soruyorlar adamın cevabına bak “ hayır efendim ne alakası var”.

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vatandaş rıza:

Evde ailesi bile kabul etmedi Cumhuru tercih etmesini Erbahan hoca giderayak ben akpartiye hic oy istemedim onun günahı benim değil dedi buda gitti devlet bahcelinin görevini devraldı devlet bahcelinin pariste son tangosu bu sevimi ya görür yada görmez

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