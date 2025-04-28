Erbaa'da Yangın: İki Çocuk Polisler Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında evdeki 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Mükremin Pelit'e ait kızı Gizem Çetinbaş, torunları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş'ın (3) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Yangın anında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı.

Kurtarma anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dumanların evin penceresinden çıkmaya başlaması, polis memurları Zekeriya Aslan ve Yasin Karagöz'ün pencerenin demirliklerini çıkararak evin içine girdiği, çocukları bulup dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.