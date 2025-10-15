Epilepsi Hastası Uğur Yıldırım'ın Ölümüne İlişkin Soruşturma Tamamlandı

BEYLİKDÜZÜ'nde özel bir bakım evinde kalan epilepsi hastası Uğur Yıldırım (22) 'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yıldırım'a fazla ilaç verdiği belirlenen hemşire Sabahat Taş hakkında müebbet, diğer 8 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Olay, 22 Ekim 2024'de Beylikdüzü'ndeki özel bir bakım merkezinde meydana geldi. Hemşire Sebahat Taş, bakım merkezinde yaşayan hastası Uğur Yıldırım'a fazla doz ilaç verdi. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye getirilen Yıldırım'ın bileklerinde morluklar görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında aynı katta, Yunus Emre Eşin, Mehmet Özkan Tıraş, Çilem Köçer, Ayfer Güler, Bahar Güzel, Yağmur Erkişi, Türcan Özsoy ve Sabahat Taş'ın bulunduğu tespit edildi. Kamera kayıtları incelemeye alındı.

Kayıtlarda, Yunus Emre Eşin'in Uğur Yıldırım'ı odaya ittiği, Yıldırım'ın odadan çıkmak istemesine rağmen zorla tutulduğu, dakikalarca benzer eylemlerin sürdüğü, bu sırada bakım personeli Bahar Güler'in temizlik yaptığı görüldü. Olaydan kısa süre sonra Yıldırım'ın elinin kapı dışında yere düşmüş halde görüldüğü, ardından Aybüke Liman ve Yağmur Erkişi'nin ellerinde torbalarla odaya girdiği, Ayfer ve Bahar'ın ise katta temizlik yapmaya devam ettiği tespit edildi. Görüntülerin devamında, Yıldırım'ın Mehmet Özkan Tıraş tarafından kıyafetinin şapkasından tutularak koridorun diğer tarafına götürüldüğü, Yunus Emre Eşin tarafından ayaklarından çekildiği, yerde çırpınır halde bulunduğu, aralarında arbede yaşandığı, bu sırada oda kapısının açık tutularak kamera görüntülerinin engellenmeye çalışıldığı belirlendi. Arbedenin ardından hastane personellerinin, Yıldırım'ı bağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen ip benzeri bir cihaz getirdikleri tespit edildi.

'FAZLA İLAÇ VERİLDİ'

Yıldırım'ın otopsi raporunda, ilaç fazlalığı nedeniyle öldüğü tespit edildi. Raporda, normalde 100 ile 400 miligram olması gereken ilacın dozunun 11 bin 958 miligram olduğu belirlendi. İlacın kurum hemşiresi olan Sabahat Taş tarafından verildiği ve olası kast ile öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

'AMBULANS GELDİĞİNDE DAMAR YOLU AÇARAK İLAÇ VERDİM'

Sanık Sabahat Taş ifadesinde "Kurumda sağlık personeli olarak çalışıyorum. Yıldırım, sürekli kriz geçirir, duvar ve kapılara vururdu. Olay zamanı kat personeli beni acil olarak kata çağırdı. Odaya vardığımda Yıldırım'ın bilinci kapalı ve nabzı yüzde 1'di. Ambulansa haber verdik. Kalp masajı yaptım, ambulans geldiğinde damar yolu açarak ilaç verdim" dedi.

Anne Dilek Barut ifadesinde, "Oğlum epilepsi hastasıydı, yaklaşık 5 aydır bu bakım evinde kalıyordu. Ara ara çocuğumun vücudunda morluklar gördüm. Bunu sorduğumda, kendine zarar verdiğini söylediler" dedi.

İDDİANAMEDE SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Yunus Emre Eşin ifadesinde "Hasta bakım personeliyim. Yıldırım, takıntılıydı, etrafa vurduğu zamanlar çoktu. Olay günü bakım odasına alındığını öğrendiğimde bakım odasına gittim, nefes almada zorlama sesleri çıkardığını duydum. Sağlık personeli odaya geldi, Sabahat kalp masajı yaptı daha sonra ambulans geldi. Bir suçum yok" dedi.

Sanık Mehmet Özkan Tıraş ifadesinde "Hasta bakım personeliyim, Yıldırım hem kendine hem de herkese zarar verirdi. Krize girdiğinde kavga ederdi, morlukların bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Yarım saatte bir odaları kontrol ederiz. Yıldırım titriyor ve zor nefes alıyordu, sağlıkçılar müdahaleye başladı ve ambulans çağrıldı" dedi.

SANIKLAR HAKKINDA FARKLI ORANLARDA CEZA İSTENDİ

Şu anda tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Sabahat Taş hakkında 'Beden ve Ruh Bakamından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiyi Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis, Türcan Özsoy, Yağmur Erkişi, Ayfer İyikalaycı ve Bahar Güler hakkında 'Suçu Bildirmeme' suçundan 1 yıl 6 ay, Yunus Emre ve Aybüke Liman, Mehmet Özkan hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 2.5 yıldan 3 yıl 6 aya kadar ve Çilem Köçer'e 4.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 tutuksuz sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.