Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da enkazda kalan ve hasar gören otomobiller yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı kentte, enkaz altından çıkarılan araçlar da çekicilerle alınarak otoparka taşınıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce tahsis edilen yediemin otoparkına, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörleri vasıtasıyla getirilen araçların sahiplerine ulaşmak için polis ekipleri uğraş veriyor.

AA ekiplerince dronla görüntülenen otoparktaki hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçların, şase numaralarından yola çıkan ekipler, bugüne kadar 100 otomobili sahibine teslim etti.

Kentin farklı noktalarından kaldırılan enkazların altından güçlükle çıkartılan, çoğu zaman 2-3 parçaya ayrılan otomobillerin bir çoğunun üstünde ise depremden arta kalan molozlar bulunuyor.

Zaman zaman iş makinelerinin de yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartılan araçlar, polis nezaretinde çekiciye yüklenerek, getirildiği otoparkta üst üste veya sıralı bir şekilde diziliyor.

"Binaların altında kalan araçların tamamında beton molozlar bulunuyor"

Çekici operatörü Güray Kurt, AA muhabirine, vakıf olarak Malatya'da 4, Hatay'da ise yaklaşık 10 çekiciyle görev yaptıklarını söyledi.

Enkazdan çıkarılan araçların tanınmayacak halde olduğunu, kendilerinin bile araçların hangi model olduğunu zaman zaman anlayamadıklarını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Enkazdan çıkan araçları arkadaşlarımız çekiyorlar. Enkaz bölgelerinde hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Başlarında görevli polis arkadaşlarımız bulunuyor. Enkazdan kepçe ile çıkarılan araçlar müsait bir alana bırakılıyor. Daha sonra bizler araçları çekicilerimize yükleyerek yediemin otoparklarımıza getiriyoruz. Çekicilerle getirdiğimiz araçlar çok tanınmayacak halde. Araçların yüzde 90'ı hurda. Araçların yanına bazen biz bile gittiğimizde ne marka araçlar olduklarını tanıyamıyoruz. Yediemin otoparkına bugüne kadar 300'e yakın araç çektik. Bunlardan yaklaşık 100'nün sahibine ulaşıldı."

Kurt, enkaz altında kalan araçların çekiciyle çekilmesini resmi olarak sadece Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın yaptığını sözlerine ekledi.

Çekici operatörü Ersin Taşkıran da enkazda kalan araçların çıkartıldığı anda olay yerine gelen sahiplerinin de duygulandığı anlara tanıklık ettiklerini aktararak, "Biz araçları çekicilere enkaz başında yüklerken sahipleri de genelde enkaz başında bulunuyor. Enkaz altında çıkan araçlarda çok büyük hasarlar var. Tabi vatandaşlar araçlarını o şekilde görünce duygulanıyorlar." diye konuştu.