Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk

Kahramanmaraş merkezli depremin Gaziantep'te en çok etkilediği yerlerden biri Nurdağı oldu. Nurdağı'nda oto galericilik yapan 24 yaşındaki Abdullah Uzun'un yaklaşık 1 milyon değerindeki 6 aracı enkaz altında kaldı. Kendi çabalarıyla kurtardığı hurda yığınına dönmüş araçları kurtarmaya çalışan Uzun'un yeni yolculuğu kameralara yansıdı. Canı pahasına araçlarını kurtarmaya çalışan ve başka bir aracın onu çekmesiyle yola çıkabilen Uzun, yaşadıklarını camı çerçevesi kalmayan aracın içinden anlattı.

TOPLU ŞEKİLDE HURDAYA VERECEĞİZ

KASKOLU ARACIMIZ YOK