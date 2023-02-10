Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba konuştu: Çıplak ellerimle enkazı kazmaya çalıştım

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kızının elini bir an olsun bırakmayan acılı baba, "Çok dua ettim ama maalesef kaybettik. Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" dedi.

Enkazın altındaki kızının elini tutan 49 yaşındaki Mesut Hançer'in fotoğrafı 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin sembolü oldu.

BÜYÜKANNESİNDE KALMAK İSTEMİŞ

Acılı baba, bugün 15 yaşındaki kızı Irmak'ı toprağa verdi. Kızının kabri başında Alman Bild gazetesine konuşan baba, "Yer sarsıldığında fırında çalışıyordum. Hemen eşimi aradım, iki kızımın ve oğlumun iyi olduğunu söyledi. Fakat o gece en küçük kızım büyükannesinde kalmıştı. Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla beraber olmak istemişti" dedi.

"ÇIPLAK ELLERİMLE KAZMAYA ÇALIŞTIM"

Kızının kurtarmak için çok mücadele ettiğini belirten acılı baba, "Çok dua ettim ama maalesef kaybettik. Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" şeklinde konuştu.