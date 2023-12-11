Enis Berberoğlu: Eskişehir, sosyal demokrat belediyeciliğin en somut örneğini yaşıyor

MELTEM KARAKAŞ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir'de; "Halk, Yılmaz Hoca önderliğinde başlayan ve devam eden sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en somut örneğini Eskişehir'de yaşıyor ve razı… Profil olarak da tecrübenin biriktiği bir kent burası. Burası küresel rüzgarla yelken şişiren bir yer. İnsanlar burayı görmek istiyor, burada yaşamak istiyor. İnsanlar buraya sadece okumaya gelmiyor, sadece dolaşmaya gelmiyor. İnsanlar burada yaşamayı tercih ediyor. Burada yaratılan ortam halkın kendini evinde hissetmesidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Namık Tan, dün Eskişehir'de; CHP İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berberoğlu ve Tan'a; CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı. Berberoğlu, şunları söyledi:

"1999 öncesi Eskişehir ile 1999 sonrası Eskişehir arasında inanılmaz fark var. Artık burası dünya kenti olduğu için, sadece yerel dinamiklere göre değil neredeyse dünyanın sadece Türkiye'nin değil değişen dinamiklerine göre de seçim yapıyorsunuz. O yüzden aday belirlemek her yerden daha zor burada. Ben de öyle bir iddia ile gelmedim. Bu yerel siyasete fevkalade büyük bir ayıp olur. Ben sadece rapor derken de gördüğümü tarif etmeye belli bir formatta parti yönetimine takdime etmek üzere geldim. Yaptığım görüşmelerin hiçbiri mülakat niteliğinde değil. Hükümetin, daha doğrusu mevcut çarpık sistemin mülakatı ne kadar kelime olarak aşağı çektiğini düşünürseniz, zaten o kelimeyi kullanmaya da cesaret edemem. Birbirinden kaliteli insanlarla çalıştım, CHP'ye adaylık başvurusu yapan. Çok dinamik, çok genç bir il ve ilçe örgütleriyle tanıştım. Onların da sesini duyduk. Yöntemler ne kadar masada olursa olsun, sonuçta örgüte soracağız. Meselenin özeti bu.

Halk bir kere Yılmaz Hoca önderliğinde başlayan ve devam eden sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en somut örneğini Eskişehir'de yaşıyor ve razı. Sokakta gezerken dolaşırken siz bile rastlamış olabilirsiniz. Bir rıza göstermeyen, isim olarak verip de ben şundan razı değilim, şu belediyecilik anlayışına karşıyım diyen büyükşehir olsun, merkez ilçeler olsun böyle biriyle karşılaşmadım. Bir tek bile şikayet almadım. Profil olarak da tecrübenin biriktiği bir kent burası. Ama onun ötesinde söylediğim gibi burası küresel rüzgarla yelken şişiren bir yer. Yılda 1 milyon turist... Bunun başka bir Anadolu kentinde örneği yok. Sahil kenti değil burası. Mutfağı; bir İtalyan mutfağı bir Antep mutfağı değil. Bir dünya kenti olmuş burası. İnsanlar burayı görmek istiyor, dahası burada yaşamak istiyor… İnsanlar buraya sadece okumaya gelmiyor, sadece dolaşmaya gelmiyor. İnsanlar burada yaşamayı tercih ediyor. Burada yaratılan ortam halkın kendini evinde hissetmesidir."