Engin Özkoç: Erdoğan, Seçimlere Bir Yıl Kala Muhalefete Büyük Baskı Uygulama Kararlığı İçinde Hareket Ediyor

İSTANBUL (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı bazı davalarda verilen ve 'siyasi yasak' da içeren cezaları onamasına ilişkin, " Türkiye'de yargı içtihatlara göre değil, yasalara göre değil, Tayyip Erdoğan'a göre hareket ediyor. Onun istediği kararları almayan yargıçlar değiştiriliyor, onun istediği yargıçlar getirilerek Türkiye'de siyasetin, özgürlüğün önü kesiliyor. Bunu şiddetle kınıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere bir yıl kala muhalefete büyük baskı uygulama kararlılığı içinde hareket ediyor. Muhalefeti sindirme, alanlara çıkarmama kararlılığı içinde hareket ediyor" dedi. Özkoç, Kaftancıoğlu'nun cezaevine girip girmeyeceği sorusuna, "Belki 10 gün, 15 gün, bir ay bir ceza yatarı olur gibi gözüküyor ama bunda kesin bir şey söylersem sizi de yanıltmış olurum" yanıtını verdi.

Engin Özkoç, TBMM'de gazetecilerin, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki davalarda verdiği onama kararlarına ilişkin sorularını yanıtladı. Özkoç, şöyle konuştu:

"Resmi yazı yayınlanmış değil şu an itibariyle. Resmi yazının yayınlanmasını bekliyorum. Çünkü bizim muhatap alabileceğimiz şey resmi yazı. 25'e yakın milletvekili arkadaşımızı Genel Kurul'da tutuyoruz. Diğer milletvekilleri arkadaşlarımız İstanbul'a hareket ettiler, Genel Başkan'ımızın isteği doğrultusunda. Sayın Genel Başkan'ımız da İstanbul'a hareket etti, sanıyorum akşam 18: 00 civarı, saat değişebilir, İstanbul İl merkezinde bir basın toplantısı yapılacak.

Hem kadın hem siyasetin hem özgürlüğün önü tıkanıyor. Bir kadın siyasetçi, üstelik İstanbul gibi 16 milyon nüfusu olan ilin il başkanı olan kadın siyasetçi; hukuksuz şekilde hem elinden siyaset yapma hakkı alınıyor hem de özgürlüğü kısıtlanıyor. Sanki adalet önünde suç işlemiş gibi, sanki kasıtlı olarak suç işlemiş gibi bir yargı kararı çıkartılıyor. Türkiye'de normalde bağımsız yargı sistemi olsa asla böyle bir kararın onanması mümkün değil. Artık Gezi davalarında da gördük ki Türkiye'de yargı içtihatlara göre değil, yasalara göre değil, Tayyip Erdoğan'a göre hareket ediyor. Onun istediği kararları almayan yargıçlar değiştiriliyor, onun istediği yargıçlar getirilerek Türkiye'de siyasetin, özgürlüğün önü kesiliyor. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bundan sonrası için de adım adım ne yapacağımızı söyleyeceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere bir yıl kala muhalefete büyük baskı uygulama kararlılığı içinde hareket ediyor. Muhalefeti sindirme, alanlara çıkarmama kararlılığı içinde hareket ediyor.

Bizim yaptığımız açıklamalarla ilgili 'suç ve suçluyu övme' bahanesi altında bunları yayınlayan televizyon kuruluşlarına ceza yağdırılıyor. Tayyip Erdoğan, kendi çaresizliği, içine Türkiye'ye düşürdüğü durum ve kendi siyasi partisinin bugün geldiği noktanın verdiği bir ruh haliyle hareket ediyor. Ne yaparsa yapsın asla bizi engellemeyecek. Millet İttifakı kararlı biçimde yoluna devam edecek. Hücrelere atılan arkadaşlarımız, hücrede, dışarıdaki arkadaşlarımızın mücadelesini bekleyecekler. Bir gün o hücrelerin kapıları özgürlüğe açılacak… O güne kadar mücadelemiz sürecek."

Engin Özkoç, Canan Kaftancıoğlu'nun cezaevine girip girmeyeceğinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Belki 10 gün, 15 gün, bir ay bir ceza yatarı olur gibi gözüküyor ama bunda kesin bir şey söylersem sizi de yanıltmış olurum. Ama şöyle düşünün; bir il başkanının, üstelim kadın bir il başkanın, Türkiye'de, söylediği sözlerden dolayı siyaset yapma olanağı elinden alınıyor. Yani sadece söylediği bir söz yüzünden önü kesiliyor. Bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Belki de özgürlüğü de kısıtlanacak. Hayatı bundan sonra farklı bir hayat olacak. Ne için? Konuştuğu için. Ne için? Eleştirdiği için. Türkiye böyle bir noktaya geldi. Ama biz kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz."