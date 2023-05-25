Engin Altay: "29 Mayıs Sabahı Türkiye, Yeni Bir Güne Uyanacak. O Günün Adı, Temiz Devletin, Temiz Siyasetin, Temiz Toplumun Miladı Olacak"

MUSTAFA USTA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna ilişkin, "29 Mayıs sabahı Türkiye, yeni bir güne uyanacak. O günün adı, temiz devletin, temiz siyasetin, temiz toplumun miladı olacak" dedi.

Engin Altay, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Sinop'ta ANKA Haber Ajansı'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, şunları söyledi:

"ERDOĞAN, TAM BİR ŞAŞKIN ÖRDEK MODUNDA"

"Devleti yöneten, devletin başındaki zatın kendi rakibine, mitinglerde montaj olduğunu kendi itiraf ettiği uyduruk videoları göstermesi, abesle iştigaldir. Bizim atalarımız bir söz söylemiş, 'Şaşkın ördek suya ters dalar' demişler. Erdoğan, tam bir şaşkın ördek modunda. Sayın Genel Başkan'ımız ile ilgili, kendi çocuklarının, zeki çocuklarının hazırladığını söylediği montaj videoyu millete izletmek, milletin aklıyla alay etmektir. Alemi kör, herkesi sersem zannetmektir. Erdoğan'a vatandaşlarımız, 28 Mayıs'ta montaj videolarla muhalefete kara çalarak, çamur atarak, fitne fesat üreterek yaptığı politikanın bedelini soracaklar.

"SAĞLIKLI BİR SİYASETÇİNİN SÖYLEYECEĞİ SÖZ OLAMAZ"

Bunlar şaşkınlık alameti. Ankara Esenboğa Havalimanı, Erdoğan bir yaşındayken açıldı. Tam bir yaşındaydı Erdoğan. 1955 yılında açıldı. Erdoğan, bildiğim kadarıyla 54 doğumlu. Kendisi bir yaşındayken açılmış havalimanını 'Ben yaptım' diyen bir kafa, sağlıklı bir kafa değildir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yanlış hatırlamıyorsam 1987'de açıldı. Erdoğan'ın devlette bir etkisi, yetkisi yoktu. Bu, paranoyak bir haldir. Bu, vatandaşlığa yalan söyleme konusunda fıtrata dönüşme halidir. Mayasında var bu belli ki. Ama vatandaşlarımız, Ankaralılar da İzmirliler de havalimanın hangi yıllarda yapıldığını şüphesiz biliyorlar. Ama tekrar söylüyorum; bir yaşındayken açılmış bir havalimanını, aradan 50 yıl geçtikten sonra, 70 yıl geçtikten sonra bu havalimanını 'Ben açtım' demek, sağlıklı bir kafanın, sağlıklı bir siyasetçinin söyleyeceği söz olamaz.

"TOKİ, DEPREMZEDELERE BEDAVA VEREBİLECEĞİMİZ EVLERİ YAPACAK"

TOKİ'yi kapatmayacağız ama TOKİ'yi hırsızlığa ve yolsuzluğa kapatacağız. TOKİ, lüks daire yapmayacak, depremzedelere bedava verebileceğimiz evleri yapacak. TOKİ'yi ehliyetli ve liyakatli kadrolarla donatacağız. TOKİ, Türkiye'nin en çok çalışan, arı gibi çalışan bir kurumu olacak. Diyanet'i kapatmak, hiçbir aklı başında insanın aklından geçecek bir şey değil. Diyanet İşleri'ni Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu Diyanet İşleri, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında siyasetten sadece uzak duracak. Diyanet İşleri'ni siyasete kapatacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'mız, görevlerini layıkıyla yerine getirecektir. Milletin dinini, diyaneti öğrenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığına zaten bir ihtiyaç olduğu için büyük Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur."

"29 MAYIS SABAHI TÜRKİYE, YENİ BİR GÜNE UYANACAK"

Altay, son olarak, "29 Mayıs sabahı Türkiye, yeni bir güne uyanacak. O günün adı, temiz devletin, temiz siyasetin, temiz toplumun miladı olacak" dedi.