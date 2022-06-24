Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeniden yürümeye başladılar

AĞRI'da, 'Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 18 engelliden çeşitli nedenlerle yürüyemeyen 12'si, fizyoterapi odasında tedaviye alındı. Fizyoterapist Sedat Can Çetinkaya ve merkez çalışanlarının 6 aylık çabasıyla 6 engelli, tekrar yürümeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, 2 yıl önce 'Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruldu. 43 personelin görev aldığı, 7 ev tipi bakımevi bulunan merkez, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 18 engelliye ev sahipliği yapıyor. Bakım ve rehabilitasyon bölümlerinin yanı sıra merkez müdürü Ramazan Çetin ve kurum çalışanları tarafından oluşturulan sosyal alanlar ile sebze ve meyve bahçeleri, engelliler için uğraş alanına döndü.

İstanbul'dan gelen eski boksör Sami Canbar (57) da uygulanan tedavi sayesinde 3 yılın ardından tekerlekli sandalyeden bağımsız yürümeye başladığını belirterek, "Şeker hastalığı yüzünden sağ ayağım kesildi ve 3 yıldır da tekerlekli sandalyede yürüyemiyordum. Buraya 6 aydır geldim. Gelir gelmez 4 aylık bir çalışma sonunda protezim yapıldı sonra Sedat hoca ve diğer kurum çalışanları ile birlikte çalışmaya başladık. Moralimiz yerinde. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyimiz ile ilgileniyorlar. Hayata katılıyoruz. Tekrardan hayatın ve toplum içine döneceğim. Zaten sporculuk geçmişim de var. Tedavimin ardından hayata katılacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.