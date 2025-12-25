YÖK'ten 'engelsiz üniversite'lere 'bayrak ve nişan' ödülü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl 112 üniversiteden yapılan 124 başvurunun engelsiz üniversite bayrağı, 138 başvurunun ise engelsiz üniversite program nişanı almaya hak kazandığını belirterek, "Üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler açısından her yönüyle erişilebilir olması, yükseköğretimde fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yakışır eğitimin temel şartlarından biridir" dedi.

Prof. Dr. Özvar, YÖK'te düzenlenen '2025 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde konuştu. Prof. Dr. Özvar, töreni, üniversitelere düşen görev ve sorumlulukları anımsatmak adına kıymetli bulduğunu belirterek, eğitime adil erişimin gelişmiş toplumların önemli bir vasfı olduğunu, YÖK olarak yükseköğretimin ayrıcalık değil toplumsal bir hak olduğuna inandıklarını söyledi.

'ERİŞİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI ÜNİVERSİTELERİN ASLİ GÖREVLERİ ARASINDA'

Üniversite eğitiminin yaygınlaşmasının hem akademik hem de sosyal ve ekonomik açıdan Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sunduğunu ifade eden Özvar, dezavantajlı gruplara yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirmeyi önemli bir vazife olarak gördüklerini söyledi. Özvar, "Üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler açısından her yönüyle erişilebilir olması, yükseköğretimde fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yakışır eğitimin temel şartlarından biridir. Fiziksel engellerin ortadan kaldırılması, eğitim ortamlarının tüm bireyler için kullanılabilir hale getirilmesi ve akademik süreçlere eşit katılımın sağlanması, engelli öğrencilerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmeleri açısından önemlidir" diye konuştu.

Erişilebilir kampüslerin, eğitim hakkının fiilen kullanılabilmesi için ön şart olduğunu belirten Özvar, "Kampüs içi ulaşım, derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, yurtlar ve sosyal alanlar başta olmak üzere, tüm fiziksel mekanların uygun şekilde düzenlenmesi, işitsel, görsel ve dijital erişilebilirliğin sağlanması üniversitelerin asli görevleri arasında yer almaktadır. Engelli öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntı, bireysel değil yapısal sorunlar olarak ele alınmalı ve kurumsal çözümlerle ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

'ÜNİVERSİTELER İÇİN YOL GÖSTERİCİ, GELİŞTİRİCİ VE KALİTEYİ TEŞVİK EDİCİ'

Özvar, bayrak ve nişan başvurularının teknik incelemenin ardından alanında uzman 59 panelist tarafından puanlama esaslı ve çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirildiğini belirterek, her bir kategorinin nesnel ölçütler temelinde değerlendirildiğini vurguladı. Özvar, "Bu sistematik değerlendirme yaklaşımı sayesinde, engelsiz üniversite bayrak ve program nişanları, yalnızca bir ödül mekanizması olmanın ötesine geçmekte; üniversitelerimiz için yol gösterici, geliştirici ve kaliteyi teşvik edici bir işlev üstlenmektedir. Bu, mükemmellik yolunda sürekli atılan adımlar olarak değerlendirilmelidir" dedi.

124 BAYRAK 138 PROGRAM NİŞANI

Ardından Özvar, bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre ödül alan üniversiteleri açıkladı. Bu yıl 112 üniversiteden yapılan toplam 1768 başvurunun değerlendirmeye alındığını belirten Özvar, değerlendirmeler sonucunda 124 başvurunun engelsiz üniversite bayrağı, 138 başvurunun ise engelsiz üniversite program nişanı almaya hak kazandığını açıkladı. Bu bayraklardan 8'inin 'turuncu bayrak', 48'inin 'yeşil bayrak' ve 68'inin ise 'mavi bayrak' olduğunu aktaran Özvar, en çok bayrak alan üniversiteleri şöyle sıraladı:

"Yozgat Bozok Üniversitesi 12 bayrakla ilk sırada yer aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi 11 bayrakla ikinci sırada yer alırken, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 10'ar bayrakla üçüncü sırayı paylaştı. Ege Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi ise 7'şer bayrakla dördüncü sırada yer aldı. Engelsiz Üniversite Program Nişanı kategorisinde ise Sakarya Üniversitesi 40 nişanla ilk sırada yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi 25 nişanla ikinci, Marmara Üniversitesi 19 nişanla üçüncü sırada yer alırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 15, Kastamonu Üniversitesi 9, Bartın Üniversitesi 7 ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 nişan aldı."

Özvar, çabalarından ve çalışmalarından dolayı bayrak ödülüne hak kazanan tüm üniversiteleri ve çalışanları tebrik etti. Özvar konuşmasının ardından ödül kazanan üniversitelerin rektörlerine ödüllerini takdim etti.