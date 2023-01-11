Engelliler için öyle bir şey yaptı ki; Türkiye'de tek, dünyaya örnek! Enver Demirel anlatırken gözyaşını tutamadı

Gazeteciler Medya Ankara'dan Bayram Polat, Kanal 5'den Aydın Tufan ve Redaktör Haber'den İbrahim Gökdemir'in sorularını yanıtlayan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Demirel, engelli vatandaşlar ve ailelerinin hayatlarından örnekler paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in projesi olarak hayata geçirilen engelli vatandaşlara ve ailelerine hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi hem yurt içinden hem de yurt dışından gelip tesisi görenleri hayran bırakmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE'DE TEK, DÜNYAYA ÖRNEK"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen hizmetleri anlatan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel bu tesisin her kesimden insan ve üst düzey devlet yöneticileri tarafından takdirle karşılandığını " Türkiye'de tek, dünyaya örnek" olarak nitelendirildiğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Engelli vatandaşlar ve ailelerinin hayatlarından örnekler paylaşan Etimesgut Belediye Başkanı gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Medya Ankara