Tek Elle 40 Yıldır Sanatını İcracı: Tuna Ongun'un 'Tongun' Tekniği

ANKARA'da doğuştan sağ elini kullanamayan ve kalça kemiğinde protezle hayatını sürdüren Tuna Ongun (53), 13 yaşında doktorunun tavsiyesiyle başladığı resim çalışmalarını 40 yıldır tek eliyle sürdürüyor. Ongun, 'Tongun' adını verdiği spatula tekniğiyle çizdiği tablolarında; doğanın yok oluşu, betonlaşma ve insanın doğayla ilişkisini yansıtıyor.

Doğuştan sağ elini kullanamayan ve kalça kemiğinde protezle yaşayan Tuna Ongun, doktorunun tavsiyesiyle liseye başlarken resim yapmaya başladı. Önce sulu boya, guaj ve yağlı boya teknikleri deneyen Ongun, 2018'de spatula kullanarak kendine özgü bir teknik geliştirdi. Ongun, tek eliyle spatula kullanarak önce tuval üzerinde 20 günde kuruyan dokular oluşturup, ardından yüzeye spatula tekniği ile müdahale ederek eserlerini tamamlıyor. Tablolarında doğanın yok oluşu, betonlaşma, insanın doğayla ilişkisi ve insanların birbirleriyle yaşadığı çatışmaları işleyen Ongun'un, Mustafa Ayaz Müzesi'nde açtığı ilk sergisinde 44 eserden 26'sı satıldı.

'TARZIMI BULMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'

Doğuştan ortopedik rahatsızlıkları nedeniyle 13 yaşında sol ayağından ameliyatı geçiren Tuna Ongun, resme doktorunun tavsiyesiyle başladığı belirterek, "Doktorum 'kendine bir meşgale bul çünkü ayağının da hareket etmesi gerekiyor' dedi. Ortaokulda da zaten resme bir hevesim vardı. Ortaokul öğretmenimin aracılığı ile usta sanatçı İsmail Gümüş'ün atölyesine giderek kendisi ile tanıştım. O da beni oğlu gibi gördü ve yardımcı oldu. Uzun yıllar sürecek sanat hayatım böyle başladı. Önceleri hocamın desteğiyle karma sergilere katıldım ve kişisel sergilerim oldu. Tesadüfen usta sanatçı Mustafa Ayaz hoca sergiye geldi. Nokta resmimi gördü benim. Onu görünce 'artık kendine bir yol çiz' dedi. Çevremden 'tarzın İsmail Gümüş'ün tarzına benziyor' dediklerinden dolayı da kendime bir tarz arayışı içine girdim. 2 sene boyunca resim yapmadım. Daha sonra tarzımı bulabilmek için çalıştım. Darbeler attım tuvallere. Kestim, biçtim yani hep arayış içindeydim. En son kendime bir yol bulmak istedim. 2018 yılında bu dokuları buldum. Spatula ile onun üzerine gittim. Sonra 20-25 tane eser ortaya koydum. Mustafa Ayaz Müzesi'nde bu tarzda ilk sergimi açtım" diye konuştu.

"TONGUN' İSMİNİ VERDİM'

Sergisine gelen ziyaretçilerden büyük beğeni aldığını söyleyen Ongun, "İnsanlar alışık olmadıkları bu tarzı gördüklerinde şaşırdılar. 44 eserim vardı sergide, 26'sı satıldı orada. Tarzım farklı geldi. Spatula ile yaptığıma inanmadılar. Usta sanatçı Mustafa Ayaz da 'bu spatula ile yapılacak bir olay değil' diye şaşkınlığını gizleyemedi. Bu tarzla 3 sergi daha açtım ve eserlerim bu sergilerde de yoğun ilgi görerek satıldı. Eğer sanatseverler de bunu uygun görürse, geliştirdiğim tekniğe 'Tongun tarzı' diyebilirim. Doğanın yok oluşu, betonlaşma ve insanların birbirleriyle yaşadığı çatışmaları işliyorum. İnsanlarımız artık kırılgan oldu. Hayvanlarımız ölüm noktasında. Canlarımız kırılıyor ve yeşilimiz kayboluyor. Etrafımızdaki her şey birbiri ile çatışıyor artık. Ben de spatula kullanarak çizdiğim çubuklarla bir çatışma düşüncesine girdim" dedi.

'TEK ELLE DEVAM EDECEĞİM'

Tek elini kullanarak 1 ayda eserlerini tamamladığını ifade eden Ongun, "Kalça kemiğimde de protezim var. Oturarak yapılan işler değil. Çalışırken tuvali döndürüyorum. Yani döndürmezsem dokudaki o hissi veremiyorum. O nedenle de sürekli ayaktayım. Elimdeki ve bacağımdaki engelle gerçekten çok zor. Tuvalin üzerine bir doku ve tabaka oluşturuyorum. O tabaka 20-25 günde kuruyor ancak. Tabakaların üstüne spatula yardımı ile çizgiler çizerek eserimi tamamlıyorum. Birçok genç sanatçı da eserlerimi takip ediyor ve benim hocalarımı izlediğim gibi onlar da benim tarzımı deniyor. Sanat bir arayıştır, amaç farklılık yaratmaktır. Halkımız ne düşünür bilemem. Ömrümün sonuna kadar işimi devam ettireceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı