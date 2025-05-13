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Kayınvalide-damat yasak aşkında istenen cezalar belli oldu

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Esra Erol'un programına çıkan ve Türkiye'nin gündemini günlerce meşgul eden damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkta iddianame hazırlandı. Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ve damat adayı hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri'de engelli kızı D.Ş'nin (25) nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. (46) ve damat adayı Cuma D'nin (21) sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, bazı iddialar ve şikayet üzerine Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.

3 SUÇTAN 21,5 YIL İSTENDİ

Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayınvalide ve birlikte kaçtığı damat adayı hakkında çeşitli suçlardan 21,5 yıla kadar hapis istemi

'ÖLDÜRÜRÜZ' TEHDİDİ

Mağdur D.Ş, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı. Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş, şunları kaydetti:

"İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darbetti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu."

EVDEKİ ALTINLARI ÇALMIŞLAR

Babası T.Ş'nin biriktirdiği altınların yatak odasındaki dolabın içinde olduğunu belirten D.Ş, "Annem Güldane'nin evden gitmesinden sonra altınların bulunduğu dolabın içini kontrol ettiğimizde, dağınık vaziyetteydi ve altınlar yerinde yoktu. Bana yönelik eylemde bulunan Güldane ve Cuma'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Kayınvalide ve birlikte kaçtığı damat adayı hakkında çeşitli suçlardan 21,5 yıla kadar hapis istemi

Müşteki T.Ş. (52) ifadesinde, evde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı sakladığı yerde göremeyince karakola müracaatla bulunduğunu, olayla nedeniyle de 2 sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi. Sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D. ise suçlamaları kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

Engelli kızı D.Ş'nin nişanlısıyla kaçan anne Güldane Ş. ve damat adayı Cuma D'nin sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kayınvalide ve birlikte kaçtığı damat adayı hakkında çeşitli suçlardan 21,5 yıla kadar hapis istemi

Kayınvalide-damat yasak aşkında istenen cezalar belli oldu
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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