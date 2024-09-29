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Engelli Bireylerden Şiir ve Türkü Etkinliği

Engelli Bireylerden Şiir ve Türkü Etkinliği
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Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler şiirler okuyup türküler seslendirdi. Etkinlik katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli bireyler şiirler okuyup türküler seslendirdi.

İlkadım ilçesindeki dernek binasında düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ile yakınları bir araya geldi.

Bazı engelli bireyler seçtikleri şiirleri okurken, bazı engelli bireyler de bağlama ve vurmalı çalgılar eşliğinde türküler söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Halis Candal, AA muhabirine, derneklerinin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediğini belirtti.

Bunlardan birinin de şiir ve türkü etkinliği olduğunu aktaran Candal, "İkinci kez düzenlediğimiz bu etkinlikte, engelli üyelerimiz şiirlerini okuyor, türkülerini söylüyor ve eğlenerek kaliteli zaman geçiriyorlar." dedi.

Dernek bünyesinde ayrıca İngilizce, ahşap kursları gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin de yer aldığını vurgulayan Candal, "Amacımız, engelli bireylerimizi evlerinden çıkarıp topluma kazandırmaktır. Bu doğrultuda birçok çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Dernek üyesi Ahmet Günay ise şiir yazdığını ve dernekte uzun yıllardır çeşitli faaliyetlere katıldığını belirtti.

Etkinlikte sunuculuk yapan Günay, "On beş yıldır buranın üyesiyim. Burada düzenlenen faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri de olsun diye on yıldan fazla süredir bu tür programları düzenliyoruz. Programı sunarken hem biz eğleniyoruz hem de katılımcıları eğlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

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