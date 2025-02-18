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Engelli Bireyler İçin Gastronomi Etkinliği

Engelli Bireyler İçin Gastronomi Etkinliği
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 20 hafif zihinsel engelli, Bitlis Eren Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde kahvaltı hazırladı. Proje, Engellilerle El Ele Derneği ve Ahlat Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 20 hafif zihinsel engelli, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında kahvaltı hazırladı.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi ile Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince hazırlanan "Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme Projesi", İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce destekleniyor.

Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında engelliler için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında etkinlik yapıldı.

Gastronomi öğrencileriyle bir araya gelerek şef önlüğü giyen 20 zihinsel engelli, mutfakta hünerlerini sergileyerek kahvaltı hazırladı.

Dernek Başkanı Neslihan Akdemir, gazetecilere, proje kapsamında hafif düzeyde engelliler için kahvaltı hazırlama programı düzenlediklerini söyledi.

Gastronomi bölümüyle ortak çalışma yürüttüklerini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Bugün çok mutluyuz. Onlara fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini görmenin mutluluğu içindeyiz. Çok güzel ve keyifli anlar yaşadık. Öğrencilerimiz 141 saatlik basit kahvaltı hazırlama eğitimden geçti. Amaç onlara keyifli anlar yaşatmak ve fırsat eşitliği sağlamaktı. İlk başta tereddüt ettiler ve içeri girmek istemediler. Şu an yüzleri gülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Osman Keskin ise "Amacımız öğrencilere günlük hayatta öz güvenlerini ve yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler tasarlamaktı. Bugün de bu etkinliğimizin finalini yapıyoruz. Çok keyifli geçti." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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