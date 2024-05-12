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Engelli Anneleri İçin Yemek Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, engelli anneleri için yemek düzenlendi. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, engelli anneleri için yemek düzenlendi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki yemeğe katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ektürkmen, "Engelli bir çocuğun annesi olmanın zorluklarını sizlerle beraber çok daha iyi gözlemliyorum. Çok büyük şefkat içerisindesiniz. Çok zorluklar çekiyorsunuz. Sizlere bir nefes olabiliyorsak ne mutlu bize, Bafra'nın engelliler noktasında daha yaşanabilir bir belde olması noktasında, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile hem Engelliler Haftanızı hem de tüm engelli bireylerimizin annelerinin gününü kutlarım." dedi.

Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, siyasi parti temsilcileri, daire kurum amirleri ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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