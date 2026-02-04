Haberler

Elleri olmayan ressam, 'Sevgililer Günü' için aldığı siparişleri hazırlıyor

Elleri olmayan ressam, 'Sevgililer Günü' için aldığı siparişleri hazırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da doğuştan iki eli olmayan Vedat Kiyat, dirseklerine yerleştirdiği kalemlerle resim yaparak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de Sevgililer Günü için aldığı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

VAN'da doğuştan iki eli olmayan, dirseklerine yerleştirdiği kalemlerle kara kalem ve yağlı boya resimler yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (38), 14 Şubat Sevgililer Günü için aldığı yoğun siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Portre, manzara, hayvan ve doğa resimleriyle dikkat çeken Kiyat, çizdiği eserlerle hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de engellerin sanata engel olmadığını gösteriyor.

Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Vedat Kiyat, doğuştan iki eli olmamasına rağmen dirseklerine yerleştirdiği kalemlerle yaptığı resimlerle büyük beğeni topluyor. Yaklaşık 5 yıl önce kara kalemle resim çizmeye başlayan Kiyat, daha sonra yağlı boya çalışmalara yöneldi. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Kiyat, bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan da çizdiği resimlerden elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

'YOĞUN SİPARİŞ ALIYORUM'

Sanal medya hesabından paylaştığı resimlerle özellikle gençlerin ilgisini çeken Vedat Kiyat, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yoğun talep aldığını söyledi. Sevgililer Günü için hediye edilmek üzere çok sayıda sipariş aldığını belirten Kiyat, "Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başladığımda kara kalemle çalışıyordum, daha sonra yağlı boyaya geçtim. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yoğun bir sipariş alıyorum. Şu anda ciddi bir yoğunluk var. İnşallah siparişlerin tamamını yetiştirmeye çalışacağım. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da sipariş alıyorum. Bana sanal medya hesabım ve WhatsApp üzerinden ulaşıyorlar. Gelen siparişleri sıraya koyup tek tek çiziyorum. Bu işi yaparak ailemi geçindiriyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

Real Madrid'i deviren takımın karşısına çıktılar! İşte sonuç
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler