Enerjisa Üretim'den Yenilenebilir Enerji İçin Power MBA Programı

ENERJİSA Üretim, enerji yatırımlarının yanı sıra insan odaklı gelişim programlarına da devam ediyor. Yenilenebilir enerji dönüşümünün merkezinde yer alan şirket, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen Power MBA Profesyonel Gelişim Programı'nda beşinci dönemi başlattı.

Beş yıldır başarıyla sürdürülen Power MBA Profesyonel Gelişim Programı, bugüne kadar 284 mezunuyla, enerji sektörüne fark yaratan, analitik düşünen, sürdürülebilirlik bilincine sahip ve vizyoner liderler kazandırmayı hedefliyor. Sürekli öğrenme kültürünü kurum DNA'sının merkezine yerleştiren Enerjisa Üretim, bu program aracılığıyla kendi çalışanlarının yanı sıra farklı sektörlerden profesyonellerin de gelişimine katkı sağlıyor. Böylece bilgi paylaşımına dayalı güçlü bir öğrenme topluluğu oluşturarak enerji ekosisteminde yetkin, yenilikçi ve global ölçekte rekabet edebilen insan kaynağının gelişimine öncülük ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enerjisa Üretim, Power MBA programı ile katılımcılarına teknik bilginin yanında stratejik düşünme, liderlik, takım çalışması ve sürdürülebilirlik odaklı kapsamlı bir gelişim deneyimi sunuyor. Beşinci döneminde 23 farklı kurumdan 48 profesyonelin katıldığı program, Ataşehir Merkez Ofis'te düzenlenen açılış ve networking etkinliğiyle başladı. Katılımcılar, yeni dönem heyecanını paylaşırken enerji sektöründeki güncel dönüşüm başlıkları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

"Toplamda 120 saatlik eğitim süreci, dört modül halinde kurgulandı. Programda, Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ile enerji sektörünün önde gelen uzmanları yer alıyor. Bu kapsamlı yapı, teorik bilgiyle saha deneyimini buluşturarak katılımcılara çok yönlü bir gelişim fırsatı sunuyor. Ayrıca, program süresince, Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü'nde gerçekleştirilecek teknik gezide katılımcılar birçok yenilikçi teknolojiyi yerinde deneyimleme fırsatı bulacak."

'POWER MBA, GELECEĞİN LİDERLERİNİ BUGÜNDEN İNŞA EDEN BİR KÜLTÜRÜN İFADESİ'

Enerji sektörünün dönüşümüne katkı sağlayacak bir vizyon geliştirdiklerinin altını çizen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Yenilenebilir enerji dönüşümünü teknoloji kadar insanın öğrenme, gelişme ve etki yaratma gücüyle tanımlıyoruz. Bizim için dönüşüm, sistemler ve süreçlerin yanı sıra düşünme biçimlerini, liderlik anlayışını ve iş birliği kültürünü de kapsıyor. Bu nedenle Enerjisa Üretim'de dönüşümün merkezine insanı yerleştiriyor, her bireyin potansiyelini keşfetmesini ve fark yaratmasını destekliyoruz. Power MBA programı, bilgiyle donanmış, merakla öğrenen, yenilikçi ve sürdürülebilirlik bilinci yüksek liderler yetiştirme vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Beş yıldır farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirerek oluşturduğumuz bu güçlü öğrenme topluluğu, enerjinin geleceğini şekillendirecek fikirlerin, liderlik yaklaşımlarının ve yeni bakış açılarının doğduğu bir platform haline geldi. Bu programla birlikte katılımcılarımıza bilgi, aynı zamanda bir vizyon, bir amaç ve bir dönüşüm yolculuğu sunuyoruz. Her bir katılımcının deneyimi, öğrenme isteği ve katkısı, geleceğin enerji ekosistemine yön verecek kolektif bir güce dönüşüyor. Power MBA, bu anlamda geleceğin liderlerini bugünden inşa eden bir kültürün ifadesi" dedi.