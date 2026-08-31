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Süper Garuda Kalkanı Tatbikatı Başladı

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Endonezya ve ABD öncülüğünde düzenlenen 11 günlük Süper Garuda Kalkanı askeri tatbikatı, 21 ülkeden 4 bin 743 personelin katılımıyla başladı. Tatbikatta siber güvenlik, insani yardım ve afet müdahale becerileri test edilecek.

Endonezya ve ABD öncülüğünde her yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 11 günlük ortak askeri tatbikat, 19 diğer ülkenin de katılımıyla başladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya'nın farklı bölgelerinde düzenlenecek "Süper Garuda Kalkanı" adlı tatbikatın açılışı yapıldı.

Endonezya ve ABD öncülüğünde her yıl düzenlenen tatbikata bu sene 21 ülkeden 4 bin 743 personel katılıyor.

Tatbikat aracılığıyla, birliklerin operasyonel hazırlığını test etmek, güvenlik tehditlerine karşılık verme kabiliyetlerini geliştirmek ve savunma diplomasisini güçlendirmek amaçlanıyor.

Endonezya Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Agus Subiyanto, bu yılın tatbikatında odaklanılan beceriler arasında siber güvenlik, insani yardım ve afete müdahale de olduğunu belirtti.

Bu yıl Avustralya, Hollanda, Brezilya, Brunei Darusselam, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Almanya, Kamboçya, Kanada, Güney Kore, Laos, Yeni Zelanda, Fransa, Singapur, Tayland, Doğu Timor ve Vietnam'ın da yer aldığı tatbikatın 11 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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