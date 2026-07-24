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Endonezya'dan Çin'e dev eVTOL siparişi: 60 adet VE25-100

Endonezya'dan Çin'e dev eVTOL siparişi: 60 adet VE25-100
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Endonezyalı helikopter operatörü Whitesky Group, Çinli eVTOL üreticisi Volant Aerotech ile 1.5 milyar yuan (221 milyon dolar) değerinde 60 adet VE25-100 tipi hava aracı alımı için anlaşma imzaladı. Altı yolcu kapasiteli, 200-400 km menzile sahip araçlar, Endonezya'da kentsel hava mobilitesini geliştirmek ve yeşil ekonomi hedeflerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.


SHANGHAİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Endonezyalı helikopter operatörü Whitesky Group, Çinli elektrikli dikey kalkış ve inişli (eVTOL) ticari yolcu hava aracı şirketi Volant Aerotech ile toplam 1,5 milyar yuan (yaklaşık 221 milyon ABD doları) değerinde 60 adet VE25-100 tipi hava aracı alımına yönelik anlaşma imzaladı.

Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Uluslararası Gelişmiş Hava Mobilitesi Fuarı'nda anlaşmayı imzalayan taraflar, Endonezya'da kentsel hava mobilitesinin gelişimini ortaklaşa destekleme konusunda uzlaştı.

Shanghai merkezli elektrikli uçan taksi üreticisi Volant'ın altı yolcu kapasiteli VE25-100 modeli 200-400 kilometre menzile ve 235 kilometre maksimum hıza sahip.

Yolcu kabinindeki koltukların çıkarılması halinde hava aracı, iki standart hava kargo konteyneri veya bir standart hava ambulansı sedyesi ve iki sağlık personelini taşıyabiliyor.

Whitesky Group CEO'su ve Kurucusu Denon Prawiraatmadja, Çinli şirketlerin küresel pazarda benzersiz bir kapsamlı rekabet avantajı sergilediğini söyledi.

Prawiraatmadja, " Helikopter, mekanik mühendisliği demektir. eVTOL ve alçak irtifa teknolojilerinde ise daha dijital bir sistem söz konusudur. Çin, uygun fiyatlı eVTOL'ler ve gelişmiş eVTOL teknolojisi sunabiliyor" ifadelerini kullandı.

Prawiraatmadja, Volant'ın verimli hava araçlarının yalnızca adalar ve bölgeler arası lojistik ve yolcu taşımacılığının verimliliğini önemli ölçüde artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Endonezya'nın daha yeşil bir ekonomiye geçiş hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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