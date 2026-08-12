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Endonezya'da Feribot Yangını: 112 Kişi Kurtarıldı

Endonezya'da Feribot Yangını: 112 Kişi Kurtarıldı
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Endonezya'nın Lombok adası açıklarında seyir halindeyken yangın çıkan Putri Yasmin adlı yolcu feribotundaki 112 kişi kurtarıldı. Yetkililer, feribotta 114 yolcu ve 17 mürettebat bulunduğunu, can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

CAKARTA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara eyaletine bağlı Lombok adası açıklarında Putri Yasmin adlı yolcu feribotunda yangın çıktı. Çarşamba sabahı alev alan feribottan 112 kişi kurtarıldı.

Yerel bir yetkili, yakındaki bir feribotun 36 kişiyi tahliye ederek Bali'ye geri getirdiğini, bir arama ve kurtarma kurumuna ait geminin ise 59 kişiyi tahliye ettiğini belirtti. Yolculardan 17'si de bir donanma gemisi tarafından kurtarıldı.

Padangbai kasabasından bir yetkili, yolcu listesine göre feribotta 114 yolcu ve 17 mürettebat bulunduğunu belirterek, an itibarıyla herhangi bir can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Feribot, yangın çıktığı sırada Bali'den komşu Lombok adasına doğru seyrediyordu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: Xinhua
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