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CAKARTA, 25 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde su basan Ciguha Maden Sahası'nda en az 29 madencinin mahsur kalmış olabileceği bildirildi.

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, pazartesi günü öğleden sonra şiddetli yağışlar nedeniyle yakındaki bir nehrin taştığı ve Bogor kentinde yer alan PT Antam şirketine ait madende su baskını yaşandığı belirtildi.

Madencilerin mahsur kaldığına ilişkin ihbarın yetkililere ancak çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ulaştığı ifade edildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, madendeki suyun tahliyesi de dahil olmak üzere arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Maden kuyusunun içerisinde biriken sel suları henüz çekilmediğinden, su tahliye işleminin oldukça uzun sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua