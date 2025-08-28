Endonezya'da Kızamık Vakaları Artıyor: Sumenep En Fazla Etkilenen Bölge

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde Sumenep bölgesi, 17 ölümle kızamık salgınından en çok etkilenen yer oldu. 13 eyalette toplam 46 vakaya ulaşıldığı bildirildi.

SUMENEP, 28 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesinde kızamık aşısı yapılan bir kız çocuğu, 27 Ağustos 2025.

Endonezya Sağlık Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, 13 eyaletteki 42 ilçe ve şehirde 46 kızamık vakası kaydedildiğini ve Doğu Cava eyaletindeki Sumenep'in 17 ölümle en çok etkilenen bölge olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
