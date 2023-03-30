'En Güzel Emanet İstanbul' filminin galası yapıldı
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Şehremanetinden Büyükşehire En Güzel Emanet İstanbul' filminin galası, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşti.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Şehremanetinden Büyükşehire En Güzel Emanet İstanbul' filminin galası, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşti. İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul geçmiş yıllardan, tarihin derinliklerinden bugüne önemli medeniyetlere başkentlik yapmış şehirdir. Dünyanın bize göre en önemli, en mühim kenti olduğunu her zaman söylüyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş. tarafından hazırlanan 'Şehremanetinden Büyükşehire En Güzel Emanet İstanbul' filminin gala gösterimi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda izleyici ile buluştu. Gala programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda davetli katıldı. İmamoğlu, film ekibine plaket takdim ettikten sonra film gösterisini başlattı. Filmde, Cumhuriyet döneminden bugüne kadar İstanbul'da görev yapmış belediye başkanlarının yaptıkları işlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verildi. Kısa filmde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.
"DÜNYANIN BİZE GÖRE EN ÖNEMLİ EN MÜHİM KENTİ İSTANBUL"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapılan filmde büyük emek olduğunu belirterek, "Emanete önem vermenin ve emin olduğunuz güvendiğiniz kişilere emanet meselesidir. ve buradan türeyen şehriemanet kavramı mühimdir. Emanet aldığımız her şeyi aslında onurumuz biliriz. ve ona en ufak bir zarar getirmeme sorumluluğunu üstlenmiş oluruz. ve canımız gibi koruruz. Emanet almak büyük bir sorumluluk gerektirir. Biliriz ki emanet aldığımız şey aslında bizim değildir. Bunu bize emanet edenlerindir. Onun için çok büyük olmalı. Onu korumak geleceğe taşımak, vakti geldiğinde de onu asıl sahibine bırakmak çok önemli bir görevdir. İstanbul geçmiş yıllardan, tarihin derinliklerinden bugüne önemli medeniyetlere başkentlik yapmış şehirdir. Dünyanın bize göre en önemli en mühim kenti olduğunu her zaman söylüyoruz. Dünyanın başkenti en yakışan şehirdir. Doğu ile batıyı buluşturan çok özel bir konumu var. Köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Geçmişte ne kadar önemliyse bugün de bir o kadar değerli olduğunu sadece bu şehirde yaşayanlar değil, dünyanın neresinden olursa olsun bu şehre gelenlerin ifadesidir. 16 milyonluk bir insan kitlesine ev sahipliği yapıyor. Tabii dinamik, canlı ve enerjik bir şehir. Hiçbir şehirde olmadığı kadar dinamik bir şehirdir" dedi.
"ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"İmamoğlu, "Sadece yaşayanlarına o dönemin insanlarına değil hem geçmişine hem geleceğine mahcup olmamak ve ona hakkını vermek gerekiyor. Sadece geçmişten gelen değerlerini korumakla değil hem bugününü güzelleştirmek hem de geleceğini inşa etme sorumluluğu vardır. Bunun örneklerini tahmin ediyorum en iyi şekilde bu belgeselde bize emeği geçen dostlar, arkadaşlar gösterecekler. Yıllar önce bu kente kalıcı eserler bırakan, şehir emanetlerin büyükşehir belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerin bugün hala İstanbul hayatlarını nasıl şekillendirdi ve güzelleştirdiğini de göreceğiz. Bunu görmek bütün atacağımız adımları planlarken, elbette ki bize hem ışık tutacak hem de geleceğe de mesaj verecektir. Buradan kesinlikle tüm İstanbullular adına geçmiş dönemde hizmet etmiş bütün şehri emanetlerine, büyükşehir belediye başkanlarına ve saygıdeğer Ali Müfit Gürtuna nezdinde hepsine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.Filmin yönetmeni Murat Şenöy, "Heyecanlıyız tabii ki. Filmi bitirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Çalışmalarımız 1 seneye yakın sürdü. Ben tabii böyle ışıkların önünde olmaya pek alışık değilim. Genellikle kameranın arkasında oluyorum. Başrolde Elif ve Can oynadılar. Biz biraz hem belediyeyle ilgili birtakım konuları değinmek istedik. Hem de bu konulara değinirken bir hikaye kurduk. O hikayenin içinde bir aşkı da yaşatmaya çalıştık. Dolayısıyla izleyeceğiniz filmde sadece bir belgesel veya sadece bir kurmaca film görmeyeceksiniz. Şimdi bir arada göreceksiniz. Ümit ediyorum güzel olmuştur. Gerçekten epeydir bekliyoruz bu akşamı" dedi.