'En Güzel Emanet İstanbul' filminin galası yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Şehremanetinden Büyükşehire En Güzel Emanet İstanbul' filminin galası, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşti. İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul geçmiş yıllardan, tarihin derinliklerinden bugüne önemli medeniyetlere başkentlik yapmış şehirdir. Dünyanın bize göre en önemli, en mühim kenti olduğunu her zaman söylüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş. tarafından hazırlanan 'Şehremanetinden Büyükşehire En Güzel Emanet İstanbul' filminin gala gösterimi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda izleyici ile buluştu. Gala programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda davetli katıldı. İmamoğlu, film ekibine plaket takdim ettikten sonra film gösterisini başlattı. Filmde, Cumhuriyet döneminden bugüne kadar İstanbul'da görev yapmış belediye başkanlarının yaptıkları işlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verildi. Kısa filmde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

"DÜNYANIN BİZE GÖRE EN ÖNEMLİ EN MÜHİM KENTİ İSTANBUL"

"ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"