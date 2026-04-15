Emniyet'ten Okul Saldırıları Sonrası Sosyal Medya İncelemesi: 591 Hesap Hakkında İşlem Başlatıldı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar kapsamında 591 hesap hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik inceleme başlattı.

Yapılan açıklamada, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu öven, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleyen paylaşımlar tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda toplam 591 sosyal medya hesabının incelendiği ve söz konusu içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden kişiler hakkında adli süreçlerin gecikmeksizin yürütüldüğü bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

