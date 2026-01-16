Haberler

Emniyet müdüründen şehit kızına karne hediyesi

Emniyet müdüründen şehit kızına karne hediyesi
KAYSERİ Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen özel harekat polisi Muzaffer Can Ersoy'un (25) kızı Zeynep Ersoy'a karne hediyesi olarak Kayserispor forması ve oyun seti verdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 Eylül 2015'te teröristlerce zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Muzaffer Can Ersoy'un Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesini, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ziyaret etti. Atanur Aydın, şehit Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy'a karne hediyesi olarak Kayserispor forması ve oyun seti verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın ve Bünyan Belediye Başkanı Sayın Selahattin Metin, 06.09.2015 tarihinde Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehadete yürüyen kahraman şehidimiz Muzaffer Can Ersoy'un kıymetli evladı Zeynep Ersoy'u, eğitim dönemi sonunda aldığı karne vesilesiyle, göstermiş olduğu emek ve gayreti tebrik etmek amacıyla ziyaret ettiler. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz. Eğitim öğretim döneminde kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

